Работающие на Уолл-стрит мужчины рассказали на условиях анонимности, что больше не хотят нанимать на работу женщин. Причина – страх быть обвиненными в харассменте.

Работающие на Уолл-стрит мужчины рассказали на условиях анонимности, что больше не хотят нанимать на работу женщин. Причина – страх быть обвиненными в харассменте, сообщает Bloomberg.Несколько десятков менеджеров среднего звена с Уолл-стрит признались, что избегают общаться и обедать наедине с коллегами женского пола, особенно, если они младше 35 лет. Опасаясь возможного краха своей карьеры и репутации, мужчины отказываются также брать на работу женщин.Юрист фирмы "FordHarrison" Стивен Цвейг считает, однако, что такое поведение мужчин не спасет."Вместо жалоб на харассмент, их обвинят в дискриминации по половому признаку", — отметил Цвейг.Некоторые бизнесмены опасаются, что популярность движения #MeToo приведет к тому, что в странах Запада женщин на руководящих постах будет все меньше.Общественное движение #MeToo возникло после скандалов вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Его обвинили в домогательствах несколько десятков актрис. После этого рассказывать о приставаниях в соцсетях под этим хэштегом стали сотни женщин по всему миру.