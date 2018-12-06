Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы

Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободыВ Меленковском районе местного жителя подозревают в нарушении правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Госавтоинспекторы остановили автомобиль «ВАЗ-21150» под управлением 24-летнего молодого человека в конце ноября этого года. По внешним признакам парень был пьяным. Предположения правоохранителей подтвердили результаты медицинского освидетельствования.Оказалось, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за «пьяное» вождение. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.Полицейские предупреждают: садясь за руль в нетрезвом состоянии, вы не только грубо нарушаете закон, но и ставите под угрозу безопасность всех участников дорожного движения!