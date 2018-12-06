Актриса и режиссер Александра Франк очень возмутилась, посмотрев интервью звезды сериала Полицейский с Рублевки Сергея Бурунова. Она обвинила журналистов в плагиате своих идей.

Актриса и режиссер Александра Франк очень возмутилась,посмотрев интервью звезды сериала "Полицейский с Рублевки" Сергея Бурунова.Она обвинила журналистов в плагиате своих идей.Александра уверена, что Юрий Дудь, беседуя с артистом в рамкахYouTube-шоу"вДудь", нагловоспользовался ее вопросами. Свое негодование Франк излила на личной странице вFacebook.По словам артистки, несколько недель назад директор Буруновапопросил черновой вариант ее интервью с артистом, которое вышло около годаназад на YouTube-канале "КиноТест". "Я сразу сказала, что в исходниках многослишком личных подробностей, которые не вошли в финальный монтаж "КиноТеста", ия не имею право ими распоряжаться без согласия Сергея. Сергей согласился, и ясо спокойным сердцем отправила расшифровку нашего двухчасового интервью инаписала свои впечатления от работы с Сергеем", – отметила знаменитость.Александру порадовала возможность помочь профессиональномужурналисту "хорошо сделать свою работу".Она с нетерпением ждала нового выпуска "вДудя".Однако долгожданный ролик очень возмутил артистку. Каквыяснилось, Юрий просто "передрал" ее вопросы и формулировки, тем самым втянув своего собеседника в скандальную историю с плагиатом. "Юрий, спасибовам огромное, что озвучили три четверти моих вопросов, – я журфак незаканчивала, но было так приятно слышать мои формулировки из устдипломированного специалиста!" – написала Франк в Сети.Беседа Сергея Бурунова и журналиста Юрия Дудя была опубликованана YouTube вчера, 5 декабря. Артист много говорил о личном. Он расчувствовался,когда вспомнил о покойной матери, которая умерла в 2010 году от рака. Буруновпризнался, что потеря родного человека стала для него настоящей травмой, скоторой он не мог справиться больше года.