Актриса и режиссер Александра Франк очень возмутилась,
посмотрев интервью звезды сериала Полицейский с Рублевки Сергея Бурунова.
Она обвинила журналистов в плагиате своих идей.
Актриса и режиссер Александра Франк очень возмутилась,
посмотрев интервью звезды сериала "Полицейский с Рублевки" Сергея Бурунова.
Она обвинила журналистов в плагиате своих идей.
Александра уверена, что Юрий Дудь, беседуя с артистом в рамках
YouTube-шоу
"вДудь", нагло
воспользовался ее вопросами. Свое негодование Франк излила на личной странице в
Facebook.
По словам артистки, несколько недель назад директор Бурунова
попросил черновой вариант ее интервью с артистом, которое вышло около года
назад на YouTube-канале "КиноТест". "Я сразу сказала, что в исходниках много
слишком личных подробностей, которые не вошли в финальный монтаж "КиноТеста", и
я не имею право ими распоряжаться без согласия Сергея. Сергей согласился, и я
со спокойным сердцем отправила расшифровку нашего двухчасового интервью и
написала свои впечатления от работы с Сергеем", – отметила знаменитость.
Александру порадовала возможность помочь профессиональному
журналисту "хорошо сделать свою работу".
Она с нетерпением ждала нового выпуска "вДудя".
Однако долгожданный ролик очень возмутил артистку. Как
выяснилось, Юрий просто "передрал" ее вопросы и формулировки, тем самым втянув своего собеседника в скандальную историю с плагиатом. "Юрий, спасибо
вам огромное, что озвучили три четверти моих вопросов, – я журфак не
заканчивала, но было так приятно слышать мои формулировки из уст
дипломированного специалиста!" – написала Франк в Сети.
Беседа Сергея Бурунова и журналиста Юрия Дудя была опубликована
на YouTube вчера, 5 декабря. Артист много говорил о личном. Он расчувствовался,
когда вспомнил о покойной матери, которая умерла в 2010 году от рака. Бурунов
признался, что потеря родного человека стала для него настоящей травмой, с
которой он не мог справиться больше года.