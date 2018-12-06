Друзья Евгения Леонова-Гладышева опасались, что последствия полученной актером серьезной травмы будут необратимыми. Однако артист сумел выйти из комы, несмотря на пессимистичные прогнозы врачей. Он проходит курс реабилитации – и уже начал говорить.

Друзья Евгения Леонова-Гладышева опасались, что последствияполученной актером серьезной травмы будут необратимыми. Однако артист сумелвыйти из комы, несмотря на пессимистичные прогнозы врачей. Он проходит курсреабилитации – и уже начал говорить.Актер уже находится дома. Родственники Леонова-Гладышеваделают все возможное, чтобы обеспечить артисту достойное лечение, полностьювернуть его к полноценной жизни, рассказал друг Евгения Борисовича, актер СергейКошонин."В ближайшее время его положат на реабилитацию наБесстужевскую. Человек выздоравливает, динамика положительная. Сейчас онработает над восстановлением речи, есть вероятность возвращения в профессию. Онзанимается с логопедом, ему делают массажи", – сказал Кошонин.Напомним, актер впал в кому после того, как 16 августа этого года получилсерьезную черепно-мозговую травму. Обстоятельства происшествия так до конца ине ясны. Сначала появилась информация, что на Леонова-Гладышева напали наулице, когда он направлялся на съемки в Москву. Позже сообщалось, что актерпросто неудачно упал, пишетНа лечение артиста потребовались немалые средства. С помощьюпоклонников актера родственникам удалось собрать необходимую сумму, которойхватило и на реабилитацию.Евгений Леонов-Гладышев сейчас в родном Санкт-Петербурге. Заним наблюдают лучшие врачи. Близкие не сомневаются, что актер полностьювосстановится после болезни и вернется на съемочные площадки.66-летний актер известен зрителям по фильмам "Убойная сила", "Место встречи изменить нельзя", "Сибириада" и многим другим.