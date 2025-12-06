Регион отмечен Министерством труда и соцзащиты России и Федеральным центром компетенций в сфере занятости.

Владимирская область завоевала несколько наград на Всероссийском кадровом форуме, который прошел на ВДНХ в рамках нацпроекта «Кадры». Регион отмечен Министерством труда и соцзащиты России и Федеральным центром компетенций в сфере занятости.Министерство труда и занятости региона получило грамоту за успешную реализацию проекта по профориентации молодежи. Область стала одной из первых в стране, кто приступил к апробации методических рекомендаций по работе со школьниками, студентами и молодыми специалистами.Кадровый центр «Работа России» Владимирской области удостоен трех наград: за развитие клиентоцентричности, за высокие результаты в выполнении федеральных стандартов и за продвижение бренда «Работа России».На конкурсе профмастерства в сфере занятости центр получил два диплома. Кольчугинский филиал занял второе место как «Лучший кадровый центр второго уровня». Отдел клиентского опыта стал серебряным призером в номинации «Лучшая команда по управлению клиентским опытом»«Наши достижения основаны на системном подходе, который учитывает потребности как граждан, так и работодателей. Важную роль играет профессионализм команды специалистов», — отметил министр труда и занятости Андрей Григорьев.Всероссийский кадровый форум стал площадкой для обсуждения будущего рынка труда и современных технологий профориентации. Участники мероприятия обменялись опытом и представили инновационные решения в сфере трудоустройства.