Сотрудники полиции в ходе несения службы помогли потерявшемуся ребенку найти родителей...

«Сотрудники 1-го Специализированного батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве в ходе несения службы помогли потерявшемуся ребенку найти родителей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Около торгового центра, расположенного в Театральном проезде, к сотрудникам ДПС, несущим службу по обеспечению безопасности дорожного движения в центральной части города, обратилась женщина с ребенком, которая пояснила, что мальчик потерялся, напуган и не может найти родителей. При этом ребенок находился без верхней одежды и сильно замерз.Временно исполняющий обязанности заместителя командира 1 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Денис Сильченко, осуществлявший в тот момент контроль за дорожной ситуацией и несением службы, незамедлительно сопроводил мальчика в патрульный автомобиль экипажа дорожно-патрульной службы, где автоинспекторы обогрели и предприняли попытки успокоить ребенка. После чего мальчик смог рассказать, что ему 7 лет и его зовут Ваня, а также пояснил, где именно потерял своих родителей.Подполковник полиции Денис Сильченко лично принял оперативные меры к поиску родителей мальчика и, через непродолжительное время обнаружив отца ребенка, передал ему сына.Отец ребенка поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за чуткое отношение к сыну и оказание помощи.Позже Денис Сильченко встретился с Иваном, чтобы вручить ему рождественский подарок – радиоуправляемый автомобиль и поздравить его семью с наступающим Рождеством! Папа и мама мальчика вновь выразили слова благодарности всей службе ГИБДД, отметив, что в полиции служат настоящие мужчины.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81