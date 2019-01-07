Воскресная программа 18 тура чемпионата Испании по футболу завершалась в Хетафе, где местная одноименная команда на своем стадионе принимала лидера турнира Барселону. Встреча завершилась минимальной победой каталонцев со счетом 2:1.

Воскресная программа 18 тура чемпионата Испании по футболу завершалась в Хетафе, где местная одноименная команда на своем стадионе принимала лидера турнира "Барселону". Встреча завершилась минимальной победой каталонцев со счетом 2:1.Подопечные Эрнесто Валверде открыли счет на 20 минуте, когда аргентинец Лионель Месси с острого угла закатил мяч в пустые ворота. На 39 минуте Луис Суарес удвоил преимущество "блаугранас". Однако незадолго до свистка на перерыв нападающий "Хетафе" Хайме Мата сократил счет.Во втором тайме игра проходила в упорном русле, но больше команды забить не смогли. Как итог, непростая победа каталонцев. Благодаря выездному успеху "Барселона" увеличила отрыв от мадридского "Атлетико" до пяти очков. Теперь в активе "Барсы" 40 очков. "Хетафе" же с 25 баллами располагается на 7 месте Примеры.Ранее в чемпионате Испании были зафиксированы следующие результаты: "Эйбар" – "Вильярреал" (0:0), "Севилья" – "Атлетико" (1:1), "Реал" – "Реал Сосьедад" (0:2).