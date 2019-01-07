Сегодня знаменитые люди все чаще пробуют себя в роли видеоблогеров. Актер Олег Меньшиков, телеведущая Елена Летучая, рэпер Баста – все они пытаются удивить чем-то публику. Теперь к их числу прибавилась главная светская львица столицы – певица, модель и ведущая Алена Кравец.

Сегодня знаменитые люди все чаще пробуют себя в роли видеоблогеров. Актер Олег Меньшиков, телеведущая Елена Летучая, рэпер Баста – все они пытаются удивить чем-то публику. Теперь к их числу прибавилась главная светская львица столицы – певица, модель и ведущая Алена Кравец.В первые дни нового года Кравец представила авторскую программу "Мои героини и герои – только селебрити, бизнес-элита, высший свет", – так говорит о своей передаче Кравец. Она вхожа в лучшие дома, поэтому шоу обещает быть захватывающим. И очень стильным по оформлению, концепции, формату.Героиней первого выпуска стала бизнес-леди Татьяна Лялина - основатель бьюти-студии, дизайнер одежды и интерьеров. Разговор хотя и замышлялся как сказочный, но вышел очень основательным – про то, как совмещать воспитание детей и семью,даже про пластические операции. Сама Кравец, например, призналась, что "делала только верхнюю часть".Степень откровенности (и юмора!) в программе очень высока. И этим шоу выгодно отличается от видеоблога того же Юрия Дудя. Он задает гостям неудобные и даже дерзкие вопросы, часто ставит их в неловкое положение. Алена же выбрала иную стратегию – эдакая принцесса в короне, которой все открывают сердечные тайны. Она умеет разговорить и расположить собеседников. Поэтому уже скоро намерена перещеголять Крида по числу просмотров.