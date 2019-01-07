По словам потерпевшей, из квартиры пропали денежные средства в размере свыше 500 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали 58-летнего неработающего приезжего по подозрению в краже из квартиры.В полицию поступило сообщение от 62-летней женщины, проживающей на улице Багрицкого. По ее словам, из квартиры пропали денежные средства в размере свыше 500 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 58-летний неработающий приезжий.Установлено, что злоумышленник, будучи в гостях у женщины, тайно похитил денежные средства, после чего скрылся. Похищенным распорядился по собственному усмотрению.По данному факту следственным отделением ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39