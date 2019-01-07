Заблудившихся накануне вечером на склонах Эльбруса сноубордистов обнаружившие их спасатели доставили на базу МЧС в поселке Терскол. В медицинской помощи спортсмены не нуждаются.

Заблудившихся накануне вечером на склонах Эльбруса сноубордистов обнаружившие их спасатели доставили на базу МЧС в поселке Терскол. В медицинской помощи спортсмены не нуждаются.Как сообщалось, информация о том, что на горе Эльбрус на высоте около 3,5 тысячи метров сбилась с маршрута группа лыжников, поступила спасателям около 20:00 воскресенья, 6 января, напоминает ТАСС. По уточненным данным, молодой человека и девушка из подмосковных Химок, катаясь на сноубордах, ушли за ограждения лыжных трасс в сторону ущелья Гара-Баши и катались в запрещенных для этого местах. Спустя примерно час сотрудникам МЧС России совместно со спасателями ОАО "Курорт "Эльбрус" удалось найти пропавших людей.