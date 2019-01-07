Дети водили хоровод вокруг новогодней елки, играли в интересные и веселые игры, пели и танцевали.

В период новогодних каникул полицейский Дед Мороз и Снегурочка подарили праздник детям сотрудников различных подразделений полиции города Владимира. В мероприятии, прошедшем во дворе Управления охраны общественного порядка регионального УМВД, приняли участие более 50 мальчишек и девчонок. Вместе с родителями и сказочными персонажами дети водили хоровод вокруг новогодней елки, играли в интересные и веселые игры, пели и танцевали.Специально для гостей полицейские-кинологи подготовили праздничное показательное выступление с демонстрацией приемов дрессировки своих четвероногих напарников.Сюрпризом для всех стал новогодний конный патруль. Дети с радостью катались на санях, оснащенных проблесковым маячком, гладили полицейскую лошадь и фотографировались.В завершении праздника, наряду со сладкими подарками, ребята получили пожелания хорошего праздничного настроения и успехов в новом году.