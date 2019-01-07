Как бы ни хотели россияне провести новогодние праздники в спокойствии и безмятежности, отечественные звезды будут гнуть свою линию и продолжать будоражить общественность. Дни.ру в это время работали и собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 января 2019 года.

Как бы ни хотели россияне провести новогодние праздники в спокойствии и безмятежности, отечественные звезды будут гнуть свою линию и продолжать будоражить общественность. "Дни.ру" в это время работали и собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 января 2019 года.Ани Лорак проводит новогодние каникулы в солнечном Майами. Певица поздравила поклонников с Рождеством Христовым, однако даже в этом случае она дала повод для слухов.Лорак опубликовала снимок, на котором она позирует в обнимку с Сергеем Лазаревым. "Merry Christmas! Друзья всегда рядом. @lazarevsergey", – подписала фото певица.Пожалуй, только ленивый сегодня не наблюдает за личной жизнью 37-летней Собчак. Когда каждый шаг звезды рассматривает под микроскопом, любой неверный маневр тут же придается огласке.Так, у многих сложилось впечатление, что Ксения ее муж Максим Виторган держат их за дураков.36-летняя Светлана Лобода совсем недавно стала мамой, родив вторую дочку. Но артистка даже не думала брать перерыв в карьере. Лобода со впечатляющей скоростью пришла в форму.Бывший дворецкий принцессы Дианы призвал Меган Маркл наладить отношения с королевой. В телевизионном интервью он также посоветовал герцогине Сассекской не отдаляться от бабушки принца Гарри, так как "именно она важнее всего".Дворецкий предполагает, что Меган не будет популярна в королевских кругах. "Им нравится, когда вещи остаются неизменными. Меган перетягивает одеяло на себя. Она зрелая женщина и знает, чего хочет". заключил он.Коллеги участницы 17-го сезона "Битвы экстрасенсов" Дарии Воскобоевой сообщили о трагическом событии. Медиум скончалась после продолжительной борьбы с онкологией.О смерти экстрасенса в социальной сети сообщил Влад Кадони. При этом телеведущий не уточнил причину трагедии.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 января 2019 года, читайте в и специальных .