В кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит ночное Рождественское богослужение.

В кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит ночное Рождественское богослужение. Прямую трансляцию богослужения ведет телеканал "Россия 1".Обратившись к собравшимся перед началом службы, предстоятель РПЦ отметил: "Светлый праздник пришел в наши дома, он пришел к людям, которые с открытым сердцем воспринимают весть о рождении Христа Спасителя". По его словам, только люди, обладающие духовной свободой, способны достойно преодолеть все жизненные трудности. "Люди в течение жизни сталкиваются со многими проблемами, скорбями, болезнями, и чтобы эти обстоятельства жизни нас не сломили, мы должны быть внутренне сильными, обладать свободой. А эту силу и эту свободу нам и принес Господь Иисус Христос, — сказал он. — Мы должны сердцем и умом принимать Христа, чтобы мир Христов и свет, принесенный Спасителем, пребывал в ваших сердцах и даровал вам силы для достойного прохождения жизненного пути".На ночное богослужение в главный храм России пришли тысячи верующих, в том числе, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, другие высокопоставленные представители власти, сообщает ТАСС. Прибыли в храм Христа Спасителя и премьер-министр России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана.Вместе с Русской Православной Церковью в ночь на 7 января Рождество празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. К ним присоединяются католики восточного обряда и некоторые протестанты, также живущие по юлианскому календарю. Торжественная служба проходит и на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме.