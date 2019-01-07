Мадридский Реал объявил о трансфере полузащитника английского Манчестер Сити Брахима Диаса. Срок соглашения между Королевским клубом и 19-летним футболистом заключен на 6 лет. Сумма трансфера составила 17,3 миллиона евро.

Мадридский "Реал" объявил о трансфере полузащитника английского "Манчестер Сити" Брахима Диаса. Срок соглашения между "Королевским клубом" и 19-летним футболистом заключен на 6 лет. Сумма трансфера составила 17,3 миллиона евро.Однако "Реал" может раскошелиться еще на 7,2 миллиона евро за счет дополнительных бонусных выплат, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на официальный сайт "Реала". Известно, что в качестве игрока "сливочных" Диас будет представлен 7 января.Диас в текущем сезоне провел 4 встречи за "Манчестер Сити", став автором двух голов.