36-летняя Светлана Лобода совсем недавно стала мамой, родив вторую дочку. Но артистка даже не думала брать перерыв в карьере. Лобода со впечатляющей скоростью пришла в форму.

36-летняя Светлана Лобода совсем недавно стала мамой, родив вторую дочку. Но артистка даже не думала брать перерыв в карьере. Лобода со впечатляющей скоростью пришла в форму.Лобода не скрывает секрет успеха. Самое главное – упорная работа над своим телом.Сейчас певица наслаждается отпуском с детьми. При этом она не забывает про регулярные тренировки.Лобода обнародовала в своем Instagram фото и видео занятий в курортном бунгало. На опубликованных кадрах молодая мама закинула ногу на перила террасы, продемонстрировав идеальную растяжку.Роскошная фигура артистки заставила поклонников кусать локти. Пользователи Сети засыпали Лободу комплиментами. Многие и не подозревали, что у их кумира такая растяжка.Ранее Светлана Лобода примерила новый образ. Такой знаменитость еще не видели.В личном микроблоге Светлана опубликовала снимок, на котором запечатлена в ярком наряде. Звезда облачена в костюм, состоящий из обтягивающей водолазки и расклешенных от колена брюк. Артистка держит на поводке белого красавца-пуделя.