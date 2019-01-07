В рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Даллас Старз в выездном поединке потерпел крупное поражение от Виннипег Джетс. Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу летчиков.

В рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Даллас Старз" в выездном поединке потерпел крупное поражение от "Виннипег Джетс". Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу "летчиков".Автором единственной шайбы в составе "Далласа" стал российский нападающий Александр Радулов. В текущем сезоне НХЛ он забил уже 14 гол. Также в его активе 23 результативные передачи. За победителей забивали Адам Лаури, Тайлер Майерс, Кайл Коннор, Джош Морисси и Брайан Литтл.Помимо Радулова в матче принял участие еще один россиянин – защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов. Он провел на льду 13 минут 9 секунд. Результативных действий он не совершал.