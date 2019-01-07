Ани Лорак проводит новогодние каникулы в солнечном Майами. Певица поздравила поклонников с Рождеством Христовым, однако даже в этом случае она дала повод для слухов.

Ани Лорак проводит новогодние каникулы в солнечном Майами. Певица поздравила поклонников с Рождеством Христовым, однако даже в этом случае она дала повод для слухов.Лорак опубликовала снимок, на котором она позирует в обнимку с Сергеем Лазаревым. "Merry Christmas! Друзья всегда рядом. @lazarevsergey", – подписала фото певица.Российские артисты обнимаются и выглядят счастливыми. Многие пользователи Сети сочли, что российских звезд связывают не только дружеские отношения."Вы отлично смотритесь как пара", "Обнимает вообще не по-дружески", "Приятно на вас смотреть", — пишут поклонники в комментариях. Пользователи сошлись во мнении, что в будущем артисты объявят о своих отношениях, если конечно это не очередные слухи обывателей.Ранее сообщалось, что в жизни Ани Лорак наступил непростой период. Вот уже несколько недель СМИ активно распространяют слухи о возможном разрыве Ани Лорак с супругом Муратом Налчаджиоглу. Звезда пока никак не комментирует это известие и продолжает появляться на публике и делиться с поклонниками откровенными снимками.