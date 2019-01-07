Бывшие участники популярного телевизионного шоу Битва экстрасенсов сообщили в социальных сетях о кончине бывшей участнице проекта, финалистки его XVII сезона Дарии Воскобоевой.

Бывшие участники популярного телевизионного шоу "Битва экстрасенсов" сообщили в социальных сетях о кончине бывшей участнице проекта, финалистки его XVII сезона Дарии Воскобоевой.Так, бывший соперник усопшей Антон Мамон написал в своем Instagram: "Ты была прекрасным человеком! Земля тебе пухом".Посмотреть эту публикацию в InstagramГосподи, просто нет слов...Мы не были друзьями, но я очень уважал Дарию! Прямо сейчас у меня сжимается сердце от ужаса...какая же жизнь хрупкая штука!