Установлено, что в состав изъятого вещества входит производное N-метилэфедрона, массой около 1 грамма и психотропное вещество амфетамин общей массой около 100 граммов, что является крупным размером...

Оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержана жительница столицы по подозрению в покушении на сбыт психотропных веществ.В ходе проверки оперативной информации полицейские установили, что 19-летняя жительница Москвы занимается распространением запрещенных средств и веществ на территории города. Злоумышленница была задержана в Южном округе столицы. При личном досмотре у нее обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Исследованием, проведенным в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, установлено, что в состав изъятого вещества входит производное N-метилэфедрона, массой около 1 грамма и психотропное вещество амфетамин общей массой около 100 граммов, что является крупным размером.Следствием УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве