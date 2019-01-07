С понедельника, 7 января, Япония ввела для иностранных туристов новый налог в размере 1 тысячи иен (около 9 долларов) на выезд из страны. Наряду с другими сборами, эта сумма будет включена в стоимость обратного билета на самолет или судно.

С понедельника, 7 января, Япония ввела для иностранных туристов новый налог в размере 1 тысячи иен (около 9 долларов) на выезд из страны. Наряду с другими сборами, эта сумма будет включена в стоимость обратного билета на самолет или судно. Исключение составят пассажиры частных самолетов, которым придется платить перед вылетом.Введенный новый налог не распространяется на детей в возрасте до двух лет, транзитных пассажиров, покидающих территорию Японии в течение 24 часов, на лиц, попавших под депортацию, а также на тех, кто оказался в стране в результате чрезвычайных обстоятельств, к примеру, экстренной посадки самолета, сообщает ТАСС.Поступающие в результате введения нового налога в казну средства власти Японии планируют потратить на развитие инфраструктуры в преддверии летних Олимпийских игр в Токио 2020 года. По предварительным расчетам, ежегодно налог на выезд из Японии будет приносить порядка 50 миллиардов иен (около 460 миллионов долларов).