Звезды Голливуда собрались в Лос-Анджеле на церемонии вручения премии Золотой глобус – своеобразной репетиции Оскара.

Звезды Голливуда собрались в Лос-Анджеле на церемонии вручения премии "Золотой глобус" – своеобразной репетиции "Оскара".Лучшим драматическим сериалом года назван проект "Американцы" о советских разведчиках в США. Актерские награды получили Майкл Дуглас, Леди Гага, Реджина Кинг и Махершала Али. Лучший мультфильм — "Человек паук: через Вселенные". Вручение призов продолжается. В этом году на церемонии впервые вручат награду "За заслуги в области телевидения".Премия "Золотой глобус" вручается по итогам прошедшего года в более чем двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение, напоминает ТАСС. Особенность номинаций "Лучший фильм", "Лучший актер" и "Лучшая актриса" заключается в том, что они разделены на драматический и комедийно-музыкальный жанры — это правило действует с 1951 года.Вручаемая победителям статуэтка представляет собой установленный на четырехгранной колонне из мрамора миниатюрный глобус из цинка, покрытый позолотой и обвитый кинолентой.