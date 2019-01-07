Но они должны будут отработать в больницах не менее 3-х лет

Но они должны будут отработать в больницах не менее 3-х летВо Владимирской области докторам, которым не больше 35 лет, значительно увеличили компенсационную выплату. Теперь врачи первичного звена могут получить 300 тысяч рублей. Действует это нововведение с 1 января.Социальная поддержка медиков необходима для развития кадрового потенциала и укрепления престижа медицинских профессии в регионе. Медработники, получившие единовременную выплату, должны будут отработать в больницах не менее 3-х лет.В ушедшем году в первичное звено учреждений здравоохранения пришло 17 молодых врачей.