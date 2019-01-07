По факту аварии проводится проверка

По факту аварии проводится проверкаВ Юрьев-Польском районе во Владимирской области столкнулись пять автомобилей, в результате чего один человек погиб, двое пострадали.Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, ДТП произошло 5 января в 14:40 на четвертом километре трассы «Юрьев-Польский-Кольчугино». Водитель Chevrolet Lacetti, двигаясь в сторону Юрьев-Польского, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «ДАФ». В результате легковой автомобиль отбросило обратно, где иномарка столкнулась с машиной KIA Ceed, а та в свою очередь с Citroen. У Chevrolet Lacetti оторвало двигатель и отбросило его на «Ладу Калину».В результате ДТП водитель Chevrolet Lacetti скончался, а два его пассажира – 22-летняя девушка и трехлетний ребенок получили травмы и были доставлены в больницу.