Дороги чистят круглосуточно

Дороги чистят круглосуточноВсе новогодние каникулы уборку Владимира от снега проводят круглосуточно. Сотрудники ЦУГД активно чистят проезжие части на Луначарского, Никитской, Университетской, Усти-на-Лабе, Северной, Лыбедской магистрали, в центре областной столицы, а также пешеходную улицу Георгиескую. Снег и наледь убирают на тротуарах, лестницах и в переходах.Всего за первую неделю наступившего года с улиц Владимира вывезли около 35 тысяч тонн снега.Напоминаем, что владимирцы могут жаловаться на качество зимней уборки города по телефонам специальной «горячей линии»:47-90-94 - с 6.30 до 21.30,8-960-721-49-49 (круглосуточно).