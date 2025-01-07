В храмы в Рождественскую ночь пришли тысячи владимирцев.

Около 120 богослужений в Рождественский сочельник прошли в храмах Владимирской области. Об этом сообщает региональное МЧС.Кроме МЧС, за безопасностью прихожан следили сотрудники МВД и Росгвардии. До начала служб храмы с инструктажем посетили сотрудники Госпожнадзора. Нарушений требований пожарной безопасности нигде не выявлено.Новый митрополит Владимирский и Суздальский Никандр в сочельник совершил Великую вечерню и Литургию в Свято-Успенском женском монастыре города Александрова. Далее он возглавил Всенощное бдение в Христорождественском храме владимирского Богородице-Рождественского монастыря. Об этом сообщила пресс-служба Владимирской митрополии.Напомним, в конце 2024 года ушел в отставку.