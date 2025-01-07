Её участники вправе рассчитывать на выплату в размере от 1 миллиона рублей.

По словам спикера Законодательного собрания Владимирской области Ольги Хохловой, старт федеральной программы «Земский работник культуры» позволит удержать и привлечь новые кадры, а также разнообразить культурную жизнь в сёлах.«Сейчас регион формирует перечень существующих вакансий в музеях, библиотеках, школах искусств, театрах и других учреждениях культуры», - уточнила спикер.По оценкам Минкульта РФ, сейчас в сёлах и малых городах России не хватает более 10 тысяч специалистов в различных учреждениях культуры. В министерстве рассчитывают, что новая федеральная программа позволит привлечь около тысячи новых кадров.Все участники программы вправе рассчитывать на единовременную нецелевую выплату в размере от 1 млн рублей. Для этого им необходимо заключить трудовой договор о работе в учреждении культуры в малых городах или на селе сроком не менее, чем на 5 лет.Напомним, владимирские подростки на 8,8 млн рублей.