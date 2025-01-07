В Юрьев-Польском 8-летний мальчик попал под машину. Ребенок перебегал дорогу, хотя рядом в зоне видимости находился пешеходный переход. ДТП случилось 6 января в 14:50. Как рассказали в ГАИ,

В Юрьев-Польском 8-летний мальчик попал под машину. Ребенок перебегал дорогу, хотя рядом в зоне видимости находился пешеходный переход. ДТП случилось 6 января в 14:50. Как рассказали в ГАИ, 20-летний водитель «Шевроле Лачетти» двигался со стороны улицы Шибанкова в сторону Садового переулка. Возле дома №96, рядом с супермаркетом, машина наехала на мальчика, который перебегал проезжую часть