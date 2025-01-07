Пожар во Владимире произошел в многоквартирном доме №14 на улице Пичугина. Сигнал на пульт дежурного поступил 6 января в 21:37. На место срочно выехали спасатели. Горела квартира на 4 этаже. Из

Пожар во Владимире произошел в многоквартирном доме №14 на улице Пичугина. Сигнал на пульт дежурного поступил 6 января в 21:37. На место срочно выехали спасатели. Горела квартира на 4 этаже. Из дома пришлось эвакуировать 7 человек, среди них один ребенок. С огнем боролись 25 спасателей с помощью 8 единиц техники. Пламя, охватившее 10 квадратных метров,