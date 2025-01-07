В этом году на сферу здравоохранения в регионе предусмотрено 21,3 миллиарда рублей, сообщили в правительстве области. На эти деньги планируется завершить строительство поликлиник в Лакинске
<a href="https://33live.ru/novosti/07-01-2025-vo-vladimirskoj-oblasti-na-sferu-zdravooxraneniya-napravyat-213-milliarda-rublej.html" target="_blank">Во Владимирской области на сферу здравоохранения направят 21,3 миллиарда рублей</a> - В этом году на сферу здравоохранения в регионе предусмотрено 21,3 миллиарда рублей, сообщили в правительстве области. На эти деньги планируется завершить строительство поликлиник в Лакинске
[url=https://33live.ru/novosti/07-01-2025-vo-vladimirskoj-oblasti-na-sferu-zdravooxraneniya-napravyat-213-milliarda-rublej.html]Во Владимирской области на сферу здравоохранения направят 21,3 миллиарда рублей[/url] - В этом году на сферу здравоохранения в регионе предусмотрено 21,3 миллиарда рублей, сообщили в правительстве области. На эти деньги планируется завершить строительство поликлиник в Лакинске