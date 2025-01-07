В этом году на сферу здравоохранения в регионе предусмотрено 21,3 миллиарда рублей, сообщили в правительстве области. На эти деньги планируется завершить строительство поликлиник в Лакинске

В этом году на сферу здравоохранения в регионе предусмотрено 21,3 миллиарда рублей, сообщили в правительстве области. На эти деньги планируется завершить строительство поликлиник в Лакинске и в микрорайоне Коммунар во Владимире. Часть средств пойдет на установку 27 новых ФАПов и 4 модульных лабораторий. Планируется провести капитальный ремонт в больницах и поликлиниках. Также деньги направят на