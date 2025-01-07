Пострадали жилые дома на нескольких улицах города.

Из-за аварийной ситуации временно прекращена подача тепла в жилые дома по улицам Пригородная, Комсомольская, Совхозная в городе Карабаново Владимирской области. Также без тепла остались жители домов №№ 30 и 32 по улице Мира. Об этом сообщается на странице «Карабановские вести» в социальной сетиВ сообщении сказано, что аварию оперативно устраняют сотрудники «Владимиртеплогаза». Планируется, что все работы завершат в ближайшие часы.По прогнозам синоптиков, в Карабаново днём будет до минус пяти градусов. К ночи потеплеет до минус одного.Напомним, прокуратура контролировала после аварии.