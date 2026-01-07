Спасатели напомнили о правилах пожарной безопасности.
Как сообщает региональное ГУ МЧС России, праздничные службы в честь Рождества Христова днём 7 января пройдут в 122 храмах Владимира и области.
В связи с этим в чрезвычайном ведомстве еще раз напомнили правила безопасности при обращении с огнём в храмах. Так, под свечой надо держать кусочек бумаги или ткани, при зажигании свечей с подсвечника закатывать рукава, соблюдать с зажжённой свечей расстояние от других молящихся и другое.
При возгорания в храме следует немедленно звонить по телефонам "101" (с мобильного), "01" (с городского).
