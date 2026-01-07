В этом году Садовую площадь во Владимире ждет масштабное обновление в рамках городского проекта по благоустройству. Специалисты «Зеленого города» преобразят это знаковое место,

