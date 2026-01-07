В ближайшие дни во Владимирской области ожидаются сильные снегопады, метели и порывистый ветер до 13 м/с. Синоптики предупреждают, что 7 и 8 января регион может накрыть настоящая зимняя буря.

В ближайшие дни во Владимирской области ожидаются сильные снегопады, метели и порывистый ветер до 13 м/с. Синоптики предупреждают, что 7 и 8 января регион может накрыть настоящая зимняя буря. Из-за гололедицы и плохой видимости жителей просят по возможности отказаться от поездок, а водителей призывают быть предельно внимательными и снижать скорость. Температура воздуха составит около -6°C,