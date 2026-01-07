Реже стали болеть владимирцы и коронавирусом.

На первой неделе нового 2026 года во Владимирской области на 47,4% снизилось количество заболевших гриппом и ОРВИ. Снижение зафиксировано во всех возрастных группах. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области.Лабораторные исследования подтвердили циркуляцию вирусов гриппа А (H3N2), но чаще владимирцы болеют риновирусами и аденовирусами.Снизилась на первой неделе нового года в регионе и заболеваемость COVID-19: 51 случай, что на 43,5% меньше неделей ранее.Однако сами медики связывают такое снижение заболеваемости с праздничными днями и нежеланием граждан посещать в это время медучреждения.Напомним, ранее во Владимирской области