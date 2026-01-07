Снег будет мести в регионе почти три дня.

По данным Главного управления МЧС России по Владимирской области, днём 7 января на территории Владимирской области ожидается снег, местами сильный. На дорогах из-за льда и наката образуется гололедица.8 января снежная погода в регионе сохранится, но в основном в ночные часы. Днём снег будет идти менее интенсивно, но не прекратится полностью.А вот 9 января Владимирскую область вновь накроют снегопады, местами снова сильные. В некоторых районах области возможны метели.Температура воздуха в эти дни будет колебаться от −2 до — 11 градусов днём, и от −7 до −11 градусов ночью.Напомним, в лесу во Владимирской области нашли