Полицейский рассказал подросткам, каким образом можно распознать манипуляции, в том числе, в сфере незаконного оборота наркотиков, чем отличается дружба от приятельских отношений...

Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве организованы и проведены профилактические мероприятия для учащихся ГБОУ СОШ №514 (Коломенская набережная д. 16) и Специализированного учебно-научного центра школа-интернат им. А. Н. Колмогорова МГУ им. М.В. Ломоносова (ул. Кременчугская д. 11, стр.6).В начале мероприятия сотрудник отделения межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Дмитрий Гуляев, опираясь на реальные примеры, рассказал присутствующим о зафиксированных случаях смертей молодых людей от передозировки запрещенными средствами и о том, в какую пропасть приводит единственный шаг в сторону употребления наркотиков. Затем проинформировал ребят о правовых последствиях употребления, перевозки и распространения наркотических средств и психотропных веществ.Особый интерес у присутствующих вызвала тема дружбы, манипуляций в среде сверстников. Полицейский рассказал подросткам, каким образом можно распознать манипуляции, в том числе, в сфере незаконного оборота наркотиков, чем отличается дружба от приятельских отношений.В конце мероприятия один из участников задал вопрос о том, почему именно подростки и молодые люди наиболее часто становятся наркозависимыми. Дмитрий Гуляев ответил, что в подростковом и молодом возрасте человек хочет обрести свою индивидуальность, отличаться от других, «пробовать в жизни все». Подростки стремятся освободиться от контроля и опеки взрослых, жить так, как хочется самому, устанавливать свои нормы и правила. Подростки только еще выбирают себе цели в жизни и ценности, а в этих условиях могут возникать ложные ценности, в том числе наркотики.Присутствующих очень заинтересовала возможность высказывать свое мнение и задавать вопросы сотруднику полиции. Мероприятие прошло в живой, интерактивной форме.Всего в мероприятиях приняло участие 337 человек, из них 329 несовершеннолетних.УНК ГУ МВД России по г. Москве