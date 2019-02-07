Знаменитый актер привел в недоумение своих поклонников. Несколько часов назад Станислав Садальский разместил в своем Instagram фотографию, на которой он запечатлен с пакетом в руках на фоне следственного изолятора.
Знаменитый актер привел в недоумение своих поклонников. Несколько часов назад Станислав Садальский разместил в своем Instagram фотографию, на которой он запечатлен с пакетом в руках на фоне следственного изолятора.
В подписи к посту артист сообщил, что навестил своего приятеля, который отбывает наказание в Лефортовской тюрьме в Москве. По словам актера, никто из многочисленных "помощников, замов и друзей" мужчины не посетил следственный изолятор, чтобы узнать, как он поживает, и передать продукты и вещи. отметил, что никогда не бросает близких людей в беде.
"А мне терять нечего, своих
друзей не бросаю, что бы ни случилось. Говорю по жизни одно и то же: не
отчаивайтесь, что бы ни случилось. Плохо – это когда тебя запаковывают в черный непрозрачный пластиковый пакет. Очень плохо – когда запаковывают по частям. А все остальное – просто отлично! Всем удачи и не бросайте
друзей... Пожалуйста", – написал он.
Пользователи похвалили артиста за то, что он поддерживает друга, оказавшегося в непростой ситуации. "Нет
слов. Я рада, что хотя бы в Инстаграме я имею возможность быть вашим
подписчиком! Другу очень повезло, что такой человек есть рядом! Удачи ему!
Пусть все будет хорошо!","Вашему
другу крупно повезло! У него есть вы!", "Вы
правы и поступаете как хороший друг. Надо поддерживать ведь иногда просто слово
может спасти человека", – передает
слова комментаторов . Некоторые подписчики намекнули
, что добрые и бескорыстные поступки должны совершаться втайне от прессы и поклонников.