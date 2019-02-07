Знаменитый актер привел в недоумение своих поклонников. Несколько часов назад Станислав Садальский разместил в своем Instagram фотографию, на которой он запечатлен с пакетом в руках на фоне следственного изолятора.

Знаменитый актер привел в недоумение своих поклонников. Несколько часов назад Станислав Садальский разместил в своем Instagram фотографию, на которой он запечатлен с пакетом в руках на фоне следственного изолятора.В подписи к посту артист сообщил, что навестил своего приятеля, который отбывает наказание в Лефортовской тюрьме в Москве. По словам актера, никто из многочисленных "помощников, замов и друзей" мужчины не посетил следственный изолятор, чтобы узнать, как он поживает, и передать продукты и вещи. отметил, что никогда не бросает близких людей в беде."А мне терять нечего, своихдрузей не бросаю, что бы ни случилось. Говорю по жизни одно и то же: неотчаивайтесь, что бы ни случилось. Плохо – это когда тебя запаковывают в черный непрозрачный пластиковый пакет. Очень плохо – когда запаковывают по частям. А все остальное – просто отлично! Всем удачи и не бросайтедрузей... Пожалуйста", – написал он.Пользователи похвалили артиста за то, что он поддерживает друга, оказавшегося в непростой ситуации. "Нетслов. Я рада, что хотя бы в Инстаграме я имею возможность быть вашимподписчиком! Другу очень повезло, что такой человек есть рядом! Удачи ему!Пусть все будет хорошо!","Вашемудругу крупно повезло! У него есть вы!", "Выправы и поступаете как хороший друг. Надо поддерживать ведь иногда просто словоможет спасти человека", – передаетслова комментаторов . Некоторые подписчики намекнули, что добрые и бескорыстные поступки должны совершаться втайне от прессы и поклонников.