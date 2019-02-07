Год только начался, а уже десятки жителей Костромской области остались без сбережений.

Год только начался, а уже десятки жителей Костромской области остались без сбережений.Причём только за месяц доверчивые жители региона спустили почти столько, как за полгода до этого. На чём наживаются мастера обмана?Дедушка, поверь!Люди пожилого возраста по-прежнему самая «любимая» категория для наживы. В начале января стало известно об одном из крупнейших обманов за последние годы, жертвой которого стал 86-летний пенсионер.«Костромич несколько лет назад приобретал БАДы, - рассказал начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Костромской области Александр Дугарев. - Спустя время с ним связались неизвестные и заявили, что таблетки представляли опасность для здоровья, и пациентам полагается компенсация 700 тысяч рублей. Мужчина поверил и согласился оформить документы. За страховку, услуги инкассации, документационное и юридическое сопровождение с него попросили оплату. За полтора месяца он перевёл аферистам 1,4 млн рублей».От последующих перечислений пожилого человека оградили родственники, которым тот рассказал про выплаты. Сейчас делом занимается полиция.С таким же сценарием столкнулась 70-летняя бабушка. Ей также наговорили про компенсацию и вытянули на попутные расходы 174 тысячи рублей. Не исключено, что в регионе ещё имеются подобные жертвы.Немало случаев, когда пожилые люди ведутся на звонки от якобы сотрудников банка из разряда: «С вашей карты списываются средства!». Одним из заложников такой ситуации стал 60-летний костромич: по указке аферистов он дошёл до банкомата и ввёл пароли, чем открыл доступ к своему счёту. В итоге с карты пропали 40 тысяч рублей.Сеть обманаПокупки в интернете каждый год оборачиваются неприятностями для многих жителей региона. Январь тоже не обошёлся без фиаско. Так, в карман к мошенникам утекли 27,6 тысячи рублей от 39-летнего костромича. Мужчина клюнул на объявление в сети о продаже лодочного мотора, перевёл полную стоимость и оплатил услуги курьера. После этого мнимый продавец перестал выходить на связь, а в транспортной компании костромича огорошили: «Заказа на доставку мотора для лодки не поступало». Почти такую же сумму потеряла жительница Шарьи, откликнувшись на сообщение в социальной сети о курсе личностного роста. Она перевела деньги организатору тренинга, и босс испарился.Кстати, доверчивые костромичи всё чаще попадаются в лапы мошенников именно в социальных сетях. К примеру, женщина поверила в историю подруги по переписке о денежной акции, проводимой одним из банков. Дама перечислила 43,5 тысячи рублей для участия и ожидала барышей. Но когда она спустя время связалась со знакомой, чтобы уточнить, когда ждать прибыли, та была в шоке: «Страницу взломали! Я ничего не отправляла!»Новые уловкиИгры в сети также оказываются ловушками для костромичей. Это свежая ниша для аферистов. Недавно жительнице Заволжского района позвонил неизвестный и заверил: «Вы проиграли? Не беда, средства можно вернуть! Делайте, как скажу». Костромичку попросили войти в личный кабинет одной из платёжных систем и продиктовать присланный код. После манипуляций со счёта азартной особы пропали 15,5 тысячи рублей.«При совершении покупок в интернете, получении кредитов и прочих действиях в Сети будьте бдительными с теми, кто оказывается с вами на связи, - призывают в правоохранительных органах. - В случае возникновения подозрений сразу обращайтесь в офисы банков (номер указан на обороте карты) или в полицию. Не доверяйте сомнительным звонкам и сообщениям о манипуляциях с вашими банковскими картами и счетами. Помните, банки не сообщают информацию о переводах по телефону и не просят совершить действия с картой в банкоматах».Как защитить себя в соцсетях«Мошенники пользуются тем, что в социальных сетях люди значатся как друзья, и для многих количество таких «друзей» - предмет особой гордости. А товарищу, как известно, надо помогать, - объясняет психолог Ирина Северова. - Поэтому одним из действенных методов обмана в социальной сети стали просьбы отправить на телефон деньги. Примерный сюжет: «У меня возникла безвыходная ситуация – выручай!» При этом к вам обращаются по имени, что подкупает. Хотите помочь – сначала выясните, не общаетесь ли вы с мошенником. Позвоните своему знакомому, чтобы не виртуально, а реально обсудить ситуацию. К слову, запрос номера телефона в переписке может стать проверкой: афериста, взломавшего страницу, такой вопрос точно поставит в тупик».