Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с чрезмерным употреблением спиртных напитков. Данные статистики она привела в недавнем интервью.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 70%смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с чрезмерным употреблениемспиртных напитков. Данные статистики она привела в недавнем интервью.Скворцова сообщила, что увлечение алкогольными напитками может не только привести к острому летальному исходу, но и к возникновению и развитию тяжелых заболеваний печени, желудка и других органов. "70% – это алкоголь – ассоциированная смертность, причем не только острая… но и накопительная алкогольная смертность – циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранняя гипертоническая болезнь", – цитирует политика RT.В то же время министр здравоохранения отметила, что сейчас можно наблюдать снижение острой смертности от употребления спиртного. По мнению политика, причиной такой положительной тенденции стало то, что рынок алкогольных напитков изменился и объем суррогатной продукции значительно уменьшился, передает агентство .Ранее специалисты Центра доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова нашли новый способ лечения пагубной привычки. Ученые обнаружили бактерии кишечника, которые взаимодействуют с клетками печени и являются причиной развития цирроза, фиброза и рака у людей, страдающих от тяги к спиртному. Специалисты планируют модифицировать эти микроорганизмы таким образом, чтобы они больше не смогли оказывать негативное влияние на орган.