Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 70%
смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с чрезмерным употреблением
спиртных напитков. Данные статистики она привела в недавнем интервью.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 70%
смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с чрезмерным употреблением
спиртных напитков. Данные статистики она привела в недавнем интервью.
Скворцова сообщила, что увлечение алкогольными напитками может не только привести к острому летальному исходу, но и к возникновению и развитию тяжелых заболеваний печени, желудка и других органов. "70% – это алкоголь – ассоциированная смертность, причем не только острая… но и накопительная алкогольная смертность – циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранняя гипертоническая болезнь", – цитирует политика RT.
В то же время министр здравоохранения отметила, что сейчас можно наблюдать снижение острой смертности от употребления спиртного. По мнению политика, причиной такой положительной тенденции стало то, что рынок алкогольных напитков изменился и объем суррогатной продукции значительно уменьшился, передает агентство .
Ранее специалисты Центра доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова нашли новый способ лечения пагубной привычки. Ученые обнаружили бактерии кишечника, которые взаимодействуют с клетками печени и являются причиной развития цирроза, фиброза и рака у людей, страдающих от тяги к спиртному. Специалисты планируют модифицировать эти микроорганизмы таким образом, чтобы они больше не смогли оказывать негативное влияние на орган.