Бывшая жена известного актера, артистка Ксения
Качалина спивается в одиночестве. Пристрастие к спиртному изменило
некогда привлекательную цветущую женщину, возлюбленную Михаила Ефремова до неузнаваемости.
Бывшая жена известного актера, артистка Ксения
Качалина спивается в одиночестве. Пристрастие к спиртному изменило
некогда привлекательную цветущую женщину, возлюбленную Михаила Ефремова до неузнаваемости.
47-летняя
Качалина живет в Москве, в элитном доме в Брюсовом переулке. Светской
львице когда-то рукоплескала Европа, она покорила сердца актеров Ивана
Охлобыстина и Михаила .
Сегодня от прежнего обаяния и
красоты ничего не осталось. Алкоголь, одиночество и разочарование
в любви сделали Качалину неузнаваемой. Гражданский брак с Охлобыстиным
длился два года. Потом были отношения с музыкантом Алексеем Паперным. А ее
новорожденный ребенок прожил всего три дня.
От Михаила Ефремова Ксения
родила дочь Анну-Марию. Но разрыв с актером добил Качалину,
передает Она перестала следить за собой и домом, начала все больше
выпивать. В ее квартире грязно, везде разбросаны вещи, обои оборваны. Кухонный
стол захламлен немытой посудой и остатками продуктов.
Окружение бывшей жены
Ефремова уверено, что Качалину нужно спасать. Ее здоровье, как физическое, так
и душевное, вызывает у знакомых серьезные опасения.
Сейчас она совершенно одна –
нет спутника жизни, не навещает ее и дочь от Михаила Ефремова. С ним она иногда
общается. Актер иногда даже помогает экс-возлюбленной деньгами. Единственная
радость актрисы – любимые кошки.
Ксения
делала попытки вернуться к нормальной жизни – поехала лечиться
в Индию. Как рассказали знакомые бывшей жены , вместо исцеления за
проведенные там семь лет Качалина приобрела помимо алкогольной и другую тяжелую
зависимость. Об этом говорят знакомые артистки.