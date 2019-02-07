Бывшая жена известного актера, артистка Ксения Качалина спивается в одиночестве. Пристрастие к спиртному изменило некогда привлекательную цветущую женщину, возлюбленную Михаила Ефремова до неузнаваемости.

Бывшая жена известного актера, артистка КсенияКачалина спивается в одиночестве. Пристрастие к спиртному изменилонекогда привлекательную цветущую женщину, возлюбленную Михаила Ефремова до неузнаваемости.47-летняяКачалина живет в Москве, в элитном доме в Брюсовом переулке. Светскойльвице когда-то рукоплескала Европа, она покорила сердца актеров ИванаОхлобыстина и Михаила .Сегодня от прежнего обаяния икрасоты ничего не осталось. Алкоголь, одиночество и разочарованиев любви сделали Качалину неузнаваемой. Гражданский брак с Охлобыстинымдлился два года. Потом были отношения с музыкантом Алексеем Паперным. А ееноворожденный ребенок прожил всего три дня.От Михаила Ефремова Ксенияродила дочь Анну-Марию. Но разрыв с актером добил Качалину,передает Она перестала следить за собой и домом, начала все большевыпивать. В ее квартире грязно, везде разбросаны вещи, обои оборваны. Кухонныйстол захламлен немытой посудой и остатками продуктов.Окружение бывшей женыЕфремова уверено, что Качалину нужно спасать. Ее здоровье, как физическое, таки душевное, вызывает у знакомых серьезные опасения.Сейчас она совершенно одна –нет спутника жизни, не навещает ее и дочь от Михаила Ефремова. С ним она иногдаобщается. Актер иногда даже помогает экс-возлюбленной деньгами. Единственнаярадость актрисы – любимые кошки.Ксенияделала попытки вернуться к нормальной жизни – поехала лечитьсяв Индию. Как рассказали знакомые бывшей жены , вместо исцеления запроведенные там семь лет Качалина приобрела помимо алкогольной и другую тяжелуюзависимость. Об этом говорят знакомые артистки.