Российская Федерация стала гораздо активнее тренироваться в плане начала и ведения полномасштабной войны. Такая информация появилась в исследовании Шведского института оборонных исследований.

Российская Федерация стала гораздо активнее тренироваться в плане начала и ведения полномасштабной войны. Такая информация появилась в исследовании Шведского института оборонных исследований.По заявлениям авторов, если раньше Россия уделяла больше внимания отработке навыков по урегулированию небольших локальных конфликтов, то сейчас стратегические военные учения становятся все более масштабными.Аналитики приводят в пример учения "Запад-2017" в Западном военном округе (в них принимали участие порядка 100 тысяч военных), а также учения "Восток-2018" (в них были задействованы около 300 тысяч военных).В последнее время армия России заметно повысила боеготовность. Раз в год в стране проводятся масштабные учения в одном из четырех направлений по частям света с целью научить армию "вести войну на большей части континента", утверждают авторы исследования.Также отмечается, что с 2013 года Российская Федерация систематически контролирует боеготовность своих сил. В этом процессе постоянно принимает участие на правах верховного главнокомандующего президент России Владимир Путин, по приказу которого и начинаются проверки.В период с 11 по 17 сентября 2018 года проходила основная фаза учений "Восток-2018", напоминает РИА Новости. В них были задействованы около 300 тысячи военнослужащих Центрального и Восточного военных округов, Северного и Тихоокеанского Флотов, все воинские части и соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ), самолеты военно-транспортной и дальней авиации, а также военные из Монголии и Китая.К маневрам привлекались более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, порядка 80 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 36 тысяч бронетранспортеров, танков и других боевых машин. В России подобные масштабные учения не проводились с 1981 года.