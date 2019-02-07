В битве российских чиновников с футболистами спортсмены
терпят поражение. Счет пока 2:0, сообщил Андрей Аршавин.
В битве российских чиновников с футболистами спортсмены
терпят поражение. Счет пока 2:0, сообщил Андрей Аршавин.
Повесивший бутсы на гвоздь известный российский футболист
Андрей Аршавин теперь работает на телевидении. О том, как уход из спорта
изменил его жизнь, спортсмен откровенно рассказал своему коллеге по "Матч
ТВ" Алексею Ягудину.
По словам Аршавина, переход от жизни в футболе к другим
занятиям для него прошел гладко. Он оставил алма-атинский "Кайрат", и
теперь катается между двумя столицами. В Санкт-Петербурге Андрей получил
должность в своем родном клубе "Зенит", а в Москве работает на
спортивном телеканале.
признался,
что в его жизни были поступки, которых он сейчас стыдится. Но без них это был
бы не он, а какой-нибудь Вася Иванов. По словам Андрея, он "зажигал"
в нулевые годы, в компании молодых игроков "Зенита".
Комментируя историю с форвардом "Зенита"
Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым,
Аршавин отметил, что дело идет к принятию судебного решения. "Ребята
понимают, что они сделали и хотят вернуться. И приносить радость и пользу",
– считает Андрей.
отметил роль фанатов в этой истории – они могут как
превозносить, так и топить. Зачастую болельщики забывают, что футболисты -
обычные люди. "И когда ты разочаровываешь людей, то они готовы тебя
растоптать. К этому надо быть готовым, это может случиться с любым человеком",
– сказал спортсмен.
Андрей вспомнил свой конфликт с депутатом Госдумы Антоном
Беляковым, который случился после проигрыша россиян сборной Греции на
Евро-2012. Тогда Беляков, подкараулив футболистов в холле гостиницы, заявил
Аршавину, что они не оправдали ожиданий болельщиков. На что Андрей заметил, что
ожидания болельщиков – это "их проблема". Фанаты долго не могли
простить Аршавину эти слова.
"Я сказал тогда этому человеку просто то, что думал. В
России обычно хаят чиновников. Сейчас у нас против чиновников 2:0. Беляков
обыграл меня, Пак обыграл Кокорина и Мамаева", – заявил. И твердо
заявил, что никогда не будет пробовать себя на поприще политики, пишет "Комсомольская
правда".