В битве российских чиновников с футболистами спортсмены терпят поражение. Счет пока 2:0, сообщил Андрей Аршавин.

В битве российских чиновников с футболистами спортсменытерпят поражение. Счет пока 2:0, сообщил Андрей Аршавин.Повесивший бутсы на гвоздь известный российский футболистАндрей Аршавин теперь работает на телевидении. О том, как уход из спортаизменил его жизнь, спортсмен откровенно рассказал своему коллеге по "МатчТВ" Алексею Ягудину.По словам Аршавина, переход от жизни в футболе к другимзанятиям для него прошел гладко. Он оставил алма-атинский "Кайрат", итеперь катается между двумя столицами. В Санкт-Петербурге Андрей получилдолжность в своем родном клубе "Зенит", а в Москве работает наспортивном телеканале.признался,что в его жизни были поступки, которых он сейчас стыдится. Но без них это былбы не он, а какой-нибудь Вася Иванов. По словам Андрея, он "зажигал"в нулевые годы, в компании молодых игроков "Зенита".Комментируя историю с форвардом "Зенита"Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым,Аршавин отметил, что дело идет к принятию судебного решения. "Ребятапонимают, что они сделали и хотят вернуться. И приносить радость и пользу",– считает Андрей.отметил роль фанатов в этой истории – они могут какпревозносить, так и топить. Зачастую болельщики забывают, что футболисты -обычные люди. "И когда ты разочаровываешь людей, то они готовы тебярастоптать. К этому надо быть готовым, это может случиться с любым человеком",– сказал спортсмен.Андрей вспомнил свой конфликт с депутатом Госдумы АнтономБеляковым, который случился после проигрыша россиян сборной Греции наЕвро-2012. Тогда Беляков, подкараулив футболистов в холле гостиницы, заявилАршавину, что они не оправдали ожиданий болельщиков. На что Андрей заметил, чтоожидания болельщиков – это "их проблема". Фанаты долго не моглипростить Аршавину эти слова."Я сказал тогда этому человеку просто то, что думал. ВРоссии обычно хаят чиновников. Сейчас у нас против чиновников 2:0. Беляковобыграл меня, Пак обыграл Кокорина и Мамаева", – заявил. И твердозаявил, что никогда не будет пробовать себя на поприще политики, пишет "Комсомольскаяправда".