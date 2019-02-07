Юлия Барановская появилась на премьере в одном из столичных кинотеатров. Ведущая Первого канала появилась в таком виде, что народ ахнул.

Юлия Барановская появилась на премьере в одном из столичных кинотеатров. Ведущая Первого канала появилась в таком виде, что народ ахнул.В Москве в кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера триллера "Пилигрим", главные роли в котором сыграли Елена Север и Алексей Серебряков. Посмотреть фильм пришло множество представителей отечественного шоу-бизнеса: Зара, Согдиана, Татьяна Котова, Анна Седокова, Валентин Юдашкин с женой Мариной, Оксана Федорова. Не пропустили премьеру даже Максим Галкин с Аллой Пугачевой и ее бывший муж Филипп Киркоров.Особо отметилась ведущая Первого канала . По ковровой дорожке блондинка прошлась в красном наряде с большими дырками. Сквозь них просвечивала белая туника наподобие рубашки. Завершили образ тяжелые ботинки. Судя по комментариям в Сети, народ ахнул от вида обычно стильной, эффектно одетой Барановской."Что это на Юле? откуда она вытащила это убожество?? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Зачем надевать такое рванье?", "На сей раз вкус изменил Юле Барановской", "Барановская это ужас в этом свитере!", "Лучше бы обычное черное платье надела, а не эту рваную тряпку..." – высказали свое мнение ошеломленные интернет-пользователи.Ранее Юлия Барановская прокомментировала слухи о воссоединении с футболистом Андреем Аршавиным, которые поползли после того, как он обнародовал фотографии, где запечатлен вместе с их общими детьми. "Очень прошу всех успокоиться: наши отношения никак не изменились. Мой бывший муж возобновил общение только с детьми, ни о каком воссоединении нас как семьи, как мужчины и женщины речи не идет и идти не может. И я надеюсь, больше вопросов на эту тему не возникнет", – категорично заявила Юлия Барановская.