Судя по всему, отношения Валерия Блюменкранца и Ирины Пинчук
подошли к концу. Звезда шоу Дом-2 задумалась о расставании.
Судя по всему, отношения Валерия Блюменкранца и Ирины Пинчук
подошли к концу. Звезда шоу "Дом-2" задумалась о расставании.
После того как пара вернулась с Сейшельских островов, где у
них и завязались отношения, Валерий стал вести себя странно. Звезда шоу "Дом-2"
постоянно где-то пропадает.
Блюменкранц ушел в загул. Валера постоянно исчезает с
телестройки и не выходит на связь со своей девушкой. Несколько недель участник
реалити-шоу игнорировал возлюбленную.
"Единственный выход – это расставаться. Я вообще хотела
ночью уехать в свой родной город. Я даже договорилась с человеком, с которым
поехать. Но как-то себя переубедила, что стоит на поляну приехать. Мне так больно",
– призналась Пинчук в беседе с ведущей шоу Ольгой Орловой.
Примечательно, что
поклонники телестройки уговаривают Ирину поскорее избавиться от Валерия. Под анонсом,
который опубликовал Instagram – аккаунт dom2_reality зрители клянут Валеру на
чем свет стоит.
"Ирина он всегда был такой и
еще нищий!зачем он тебе при твоем воспитании и внешности? нужно достойного найти (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
"Валера не поменяется.И он тунеядец.Работать не хочет", "Да чтож она
всех козлов на проекте то собрала?", "Ошибка каждой бабы, думать, что с именно с ней он будет
другим, это полная чушь. Если бывшей или жене изменил с тобой, то и тебе
изменит, если любит гулять и с тобой будет тоже самое", – рассуждают теперь поклонники шоу .