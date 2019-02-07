Судя по всему, отношения Валерия Блюменкранца и Ирины Пинчук подошли к концу. Звезда шоу Дом-2 задумалась о расставании.

Судя по всему, отношения Валерия Блюменкранца и Ирины Пинчукподошли к концу. Звезда шоу "Дом-2" задумалась о расставании.После того как пара вернулась с Сейшельских островов, где уних и завязались отношения, Валерий стал вести себя странно. Звезда шоу "Дом-2"постоянно где-то пропадает.Блюменкранц ушел в загул. Валера постоянно исчезает стелестройки и не выходит на связь со своей девушкой. Несколько недель участникреалити-шоу игнорировал возлюбленную."Единственный выход – это расставаться. Я вообще хотеланочью уехать в свой родной город. Я даже договорилась с человеком, с которымпоехать. Но как-то себя переубедила, что стоит на поляну приехать. Мне так больно",– призналась Пинчук в беседе с ведущей шоу Ольгой Орловой.Примечательно, чтопоклонники телестройки уговаривают Ирину поскорее избавиться от Валерия. Под анонсом,который опубликовал Instagram – аккаунт dom2_reality зрители клянут Валеру начем свет стоит."Ирина он всегда был такой иеще нищий!зачем он тебе при твоем воспитании и внешности? нужно достойного найти (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","Валера не поменяется.И он тунеядец.Работать не хочет", "Да чтож онавсех козлов на проекте то собрала?", "Ошибка каждой бабы, думать, что с именно с ней он будетдругим, это полная чушь. Если бывшей или жене изменил с тобой, то и тебеизменит, если любит гулять и с тобой будет тоже самое", – рассуждают теперь поклонники шоу .