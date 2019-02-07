Российский музыкант продолжает публиковать в своем микроблоге в Instagram злободневные стихотворения. Обычно поклонники хвалят талант и юмор Сергея Шнурова, однако последний пост вызывал негодование у многих пользователей.

Российский музыкант продолжает публиковать в своем микроблоге в Instagram злободневные стихотворения. Обычно поклонники хвалят талант и юмор Сергея Шнурова, однако последний пост вызывал негодованиеу многих пользователей.Солист группировки "Ленинград" отправился вместе с новойсупругой Ольгой Абрамкиной в Марокко. Новая фотография с отдыха появиласьнесколько часов назад на странице музыканта в Instagram. На снимкепозирует в черном плаще, белой рубашке, штанах и кроссовках на фоне пустыни. Вподписи к посту он добавил нецензурное стихотворение, в котором рассказал о долгожданном отдыхе."Забить на все, имахомРазменяв последний кэш,На денек стать падишахомКасабланка, Марракеш... Классовонесправедливо,В наслаждении пребывая,Возлежать в тени оливы,Отключенным от вай-фая.Пусть меня не ищут людиПо работе, при делах.Я в пустыне на верблюде,И велик Аллах", – написал музыкант.Многим пользователям непонравилось, что решил использовать в своем тексте грубоеслово рядом с именем пророка, и напали на звезду с критикой. "Почему ты своихнецензурных стихах упоминаешь Аллаха? Поосторожнее с религией ислам", "РазАллаха вспомнил – рифму поприличней подбирай!", "Поминать Аллаха и использоватьпри этом мат… Сергей, чувства верующих нельзя оскорблять", "Нельзя использоватьимя Аллаха, где есть мат!", – цитирует возмущенных комментаторов .