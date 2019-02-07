Российский музыкант продолжает публиковать в своем микроблоге в Instagram злободневные стихотворения. Обычно поклонники хвалят талант и юмор Сергея Шнурова, однако последний пост вызывал негодование
у многих пользователей.
Российский музыкант продолжает публиковать в своем микроблоге в Instagram злободневные стихотворения. Обычно поклонники хвалят талант и юмор Сергея Шнурова, однако последний пост вызывал негодование
у многих пользователей.
Солист группировки "Ленинград" отправился вместе с новой
супругой Ольгой Абрамкиной в Марокко. Новая фотография с отдыха появилась
несколько часов назад на странице музыканта в Instagram. На снимке
позирует в черном плаще, белой рубашке, штанах и кроссовках на фоне пустыни. В
подписи к посту он добавил нецензурное стихотворение, в котором рассказал о долгожданном отдыхе.
"Забить на все, и
махом
Разменяв последний кэш,
На денек стать падишахом
Касабланка, Марракеш... Классово
несправедливо,
В наслаждении пребывая,
Возлежать в тени оливы,
Отключенным от вай-фая.
Пусть меня не ищут люди
По работе, при делах.
Я в пустыне на верблюде,
И велик Аллах", – написал музыкант.
Многим пользователям не
понравилось, что решил использовать в своем тексте грубое
слово рядом с именем пророка, и напали на звезду с критикой. "Почему ты своих
нецензурных стихах упоминаешь Аллаха? Поосторожнее с религией ислам", "Раз
Аллаха вспомнил – рифму поприличней подбирай!", "Поминать Аллаха и использовать
при этом мат… Сергей, чувства верующих нельзя оскорблять", "Нельзя использовать
имя Аллаха, где есть мат!", – цитирует возмущенных комментаторов .