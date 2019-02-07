Серьезный
раскол среди лидеров ключевых стран Европы: президент Франции Эммануэль Макрон не
поедет на конференцию по безопасности в Мюнхене только из-за того, что там было
запланировано его совместное выступление с канцлером Германии Ангелой Меркель. Глубинной
причиной бойкота эксперты называют газопровод Северный поток – 2.
Серьезный
раскол среди лидеров ключевых стран Европы: президент Франции Эммануэль Макрон не
поедет на конференцию по безопасности в Мюнхене только из-за того, что там было
запланировано его совместное выступление с канцлером Германии Ангелой Меркель. Глубинной
причиной бойкота эксперты называют газопровод "Северный поток – 2".
Газовая труба
рассорила лидеров Германии и Франции. Немецкая газета Suddeutsche
Zeitung вышла сегодня, 7 февраля с сенсационной статьей о том, что
отказался от встречи с . Президент Франции не
поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая открывается 15
февраля.
В истории форума
такое бывало редко, обычно лидеры всех европейских стран готовятся к
выступлению на конференции заранее и считают ее важной площадкой для выражения своего
мнения по самой важной проблеме современности. На этот раз участники встречи
будут лишены возможности услышать голос Франции, и это станет символическим сигналом
всему Старому Свету.
Причина
нежелания общаться с кроется в совместном российско-европейском
проекте "Северный поток – 2". Сегодня стало известно, что Франция намерена
выступить против строительства трубы и внесет официальный протест в
Еврокомиссию.
Скорее всего, он не повлияет на реализацию масштабного проекта, так
как свое последнее и твердое слово уже сказала Германия – не
упускает случая, чтобы заявить о поддержке строительства второй нитки
газопровода.
Мало того, судя
по опросам общественного мнения, подавляющее большинство жителей Германии выступает
за покупку именно российского газа. В отличие от сжиженного американского он намного
дешевле, к тому же для приема топлива из-за океана еще не построены необходимые
технические мощности.
Эксперты
полагают, что выступает против сотрудничества с Россией
неспроста: он резко сменил позицию по "Северному потоку" под влиянием
президента США Дональда Трампа. Не исключено, что Вашингтон пообещал Парижу поддержку
в борьбе с "желтыми жилетами", активность которых может довести Макрона до
отставки.
Политизация
газопровода в последнее время достигла своего апогея: о нем на европейских
политических площадках не говорит разве что ленивый. Против строительства
активно выступают не только США, но и Украина.
Она боится потерять статус
страны-транзитера газа, что грозит ей большими финансовыми проблемами. Петр
Порошенко при каждой встрече с европейскими лидерами пытается убедить их в
прекращении сотрудничества с Москвой по "Северному потоку – 2".
Можно
предположить, что усилия Вашингтона даже в коалиции с Парижем не приведут к
заморозке или прекращению строительства газопровода. Российский газ нужен
Европе и ключевой игрок – Германия – сделает все возможное для того, чтобы добиться
отмены поправок в Газовую директиву Евросоюза, с помощью которых противники
проекта хотят его остановить.