Серьезный раскол среди лидеров ключевых стран Европы: президент Франции Эммануэль Макрон не поедет на конференцию по безопасности в Мюнхене только из-за того, что там было запланировано его совместное выступление с канцлером Германии Ангелой Меркель. Глубинной причиной бойкота эксперты называют газопровод Северный поток – 2.

Серьезныйраскол среди лидеров ключевых стран Европы: президент Франции Эммануэль Макрон непоедет на конференцию по безопасности в Мюнхене только из-за того, что там былозапланировано его совместное выступление с канцлером Германии Ангелой Меркель. Глубиннойпричиной бойкота эксперты называют газопровод "Северный поток – 2".Газовая трубарассорила лидеров Германии и Франции. Немецкая газета SuddeutscheZeitung вышла сегодня, 7 февраля с сенсационной статьей о том, чтоотказался от встречи с . Президент Франции непоедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая открывается 15февраля.В истории форуматакое бывало редко, обычно лидеры всех европейских стран готовятся квыступлению на конференции заранее и считают ее важной площадкой для выражения своегомнения по самой важной проблеме современности. На этот раз участники встречибудут лишены возможности услышать голос Франции, и это станет символическим сигналомвсему Старому Свету.Причинанежелания общаться с кроется в совместном российско-европейскомпроекте "Северный поток – 2". Сегодня стало известно, что Франция намеренавыступить против строительства трубы и внесет официальный протест вЕврокомиссию.Скорее всего, он не повлияет на реализацию масштабного проекта, таккак свое последнее и твердое слово уже сказала Германия – неупускает случая, чтобы заявить о поддержке строительства второй ниткигазопровода.Мало того, судяпо опросам общественного мнения, подавляющее большинство жителей Германии выступаетза покупку именно российского газа. В отличие от сжиженного американского он намногодешевле, к тому же для приема топлива из-за океана еще не построены необходимыетехнические мощности.Экспертыполагают, что выступает против сотрудничества с Россиейнеспроста: он резко сменил позицию по "Северному потоку" под влияниемпрезидента США Дональда Трампа. Не исключено, что Вашингтон пообещал Парижу поддержкув борьбе с "желтыми жилетами", активность которых может довести Макрона доотставки.Политизациягазопровода в последнее время достигла своего апогея: о нем на европейскихполитических площадках не говорит разве что ленивый. Против строительстваактивно выступают не только США, но и Украина.Она боится потерять статусстраны-транзитера газа, что грозит ей большими финансовыми проблемами. ПетрПорошенко при каждой встрече с европейскими лидерами пытается убедить их впрекращении сотрудничества с Москвой по "Северному потоку – 2".Можнопредположить, что усилия Вашингтона даже в коалиции с Парижем не приведут кзаморозке или прекращению строительства газопровода. Российский газ нуженЕвропе и ключевой игрок – Германия – сделает все возможное для того, чтобы добитьсяотмены поправок в Газовую директиву Евросоюза, с помощью которых противникипроекта хотят его остановить.