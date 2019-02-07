Брат герцогини
Кембриджской отправился на велосипедную прогулку по Лондону с любимыми питомцами. Внимание прохожих и папарацци привлекло необычное транспортное средство, которым воспользовался родственник Кейт Миддлтон.
Брат герцогини
Кембриджской отправился на велосипедную прогулку по Лондону с любимыми питомцами. Внимание прохожих и папарацци привлекло необычное транспортное средство, которым воспользовался родственник
Кейт Миддлтон
.
В минувший вторник 31-летний Джеймс ехал по улицам Лондона на
трехколесном велосипеде, перед которым был закреплен отсек для животных. В специальной корзине сидели четыре послушных собаки. Как вспоминают очевидцы, животным очень нравилась
поездка: они внимательно наблюдали за тем, что происходит снаружи.
Фотограф,
пожелавший не раскрывать свое имя, рассказал, что не сразу узнал брата . Сначала
он хотел запечатлеть необычный транспорт. "Я увидел мужчину, который ехал на грузовом велосипеде с
четырьмя собаками. Не каждый день можно увидеть такое. Я ехал рядом и подумал,
что было бы неплохо сделать фото транспорта, и достал свою камеру. Я спросил у водителя,
можно ли мне сфотографировать его. Я сразу понял, кто управлял велосипедом", -
передает слова мужчины Daily Mail.
Известно, что Джеймс действительно очень любит собак. Прохожие
часто замечают его на прогулках с питомцами. Однако сам мужчина никогда не уточнял, сколько у него на самом деле животных. Журналисты предполагают, что у мужчины как минимум два любимца.
Напомним, на прошлой
неделе Джеймс и его подруга Ализе побывали на вечеринке в Лондоне в честь
дня рождения матери герцогини Кембриджской. Организаторами мероприятия стали Пиппа и ее супруг Джеймс.