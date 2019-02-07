Брат герцогини Кембриджской отправился на велосипедную прогулку по Лондону с любимыми питомцами. Внимание прохожих и папарацци привлекло необычное транспортное средство, которым воспользовался родственник Кейт Миддлтон.

Брат герцогиниКембриджской отправился на велосипедную прогулку по Лондону с любимыми питомцами. Внимание прохожих и папарацци привлекло необычное транспортное средство, которым воспользовался родственникКейт МиддлтонВ минувший вторник 31-летний Джеймс ехал по улицам Лондона натрехколесном велосипеде, перед которым был закреплен отсек для животных. В специальной корзине сидели четыре послушных собаки. Как вспоминают очевидцы, животным очень нравиласьпоездка: они внимательно наблюдали за тем, что происходит снаружи.Фотограф,пожелавший не раскрывать свое имя, рассказал, что не сразу узнал брата . Сначалаон хотел запечатлеть необычный транспорт. "Я увидел мужчину, который ехал на грузовом велосипеде счетырьмя собаками. Не каждый день можно увидеть такое. Я ехал рядом и подумал,что было бы неплохо сделать фото транспорта, и достал свою камеру. Я спросил у водителя,можно ли мне сфотографировать его. Я сразу понял, кто управлял велосипедом", -передает слова мужчины Daily Mail.Известно, что Джеймс действительно очень любит собак. Прохожиечасто замечают его на прогулках с питомцами. Однако сам мужчина никогда не уточнял, сколько у него на самом деле животных. Журналисты предполагают, что у мужчины как минимум два любимца.Напомним, на прошлойнеделе Джеймс и его подруга Ализе побывали на вечеринке в Лондоне в честьдня рождения матери герцогини Кембриджской. Организаторами мероприятия стали Пиппа и ее супруг Джеймс.