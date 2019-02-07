Совокупная стоимость будущей криптовалюты Telegram к концу 2019 года может составить $29,5 млрд, сообщило издание The Bell в среду, 6 февраля, со ссылкой на источник, близкий к компании

Стоимость криптовалюты основателя Telegram Павла Дурова к концу 2019 года оценивается в $5,9 за один Gram.Новая криптовалюта будет добываться на блокчейн-платформе Telegram Open Network (TON).Команда Telegram пообещала, что TON будет обрабатывать транзакции быстрее Bitcoin и Ethereum. По словам разработчиков, она сможет конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard и будет доступна пользователям мессенджера.В октябре 2018 года Дуров привлек для проекта $1,7 млрд от инвесторов.