Друга Марии Бутиной, 56-летнего американца Пола Эриксона, обвинили в электронном мошенничестве, а также в легализации преступно нажитых средств по 11 пунктам. Соответствующее заявление было опубликовано прокуратурой штата Южная Дакота.

Друга Марии Бутиной, 56-летнего американца Пола Эриксона, обвинили в электронном мошенничестве, а также в легализации преступно нажитых средств по 11 пунктам. Соответствующее заявление было опубликовано прокуратурой штата Южная Дакота. В сообщении не упоминается, что Эриксон дружит с Бутиной.6 февраля Эриксон предстал пришел в магистратский суд и заявил, что невиновен, передает ТАСС. Если его вина будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения, штраф до 500 тысяч долларов и три года надзорного режима после исполнения наказания. В настоящее время американец освобожден под залог, дата начала судебного разбирательства не назначена.Прокуратура считает, что в 1996 – 2018 годах Эриксон с помощью принадлежащих ему сетей домов для престарелых Compass Care, фирмы Engineering With Dignity и безымянного предприятия по освоению месторождений нефти в Северной Дакоте реализовывал мошенническую схему. Он проводил ложные презентации, чтобы склонить инвесторов вкладываться в его бизнес.Россиянка Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля прошлого года. Ее обвиняют в заговоре с целью деятельности в пользу России на территории США. Находясь под колоссальным давлением, Бутина признала вину по одному из пунктов – сговор с целью нарушения законов об иноагентах США. Условия ее содержания в американской тюрьме близки к пыточным.