Оставление места дорожно-транспортного происшествия, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, будет наказываться лишением свободы сроком до четырех лет. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении в ходе пленарного заседания 7 февраля.

Оставлениеместа дорожно-транспортного происшествия, повлекшего по неосторожностипричинение тяжкого вреда здоровью, будет наказываться лишением свободысроком до четырех лет. Соответствующий законопроект Госдума приняла впервом чтении в ходе пленарного заседания 7 февраля.Согласно документу, нарушителю грозят принудительные работы сроком до трех лет слишением права в течение трех лет занимать определенные должности. Самаясуровая санкция предполагает четыре года лишения свободы. В настоящеевремя максимальный срок заключения составляет два года.Такжезаконопроект усиливает ответственность за оставление места ДТП,повлекшего смерть человека по неосторожности. Правонарушение будетнаказываться лишением свободы от двух до семи лет с лишением правазанимать определенные должности в течение трех лет.случае, если лицо скрылось с места аварии, в которой погибли два иболее человека, ему будут грозить от четырех до девяти лет заключения.Сейчас максимальный срок лишения свободы по подобному правонарушениюсоставляет семь лет.Такжедепутаты одобрили в первом чтении законопроект, предполагающий привлечениеводителя к административному наказанию за оставление места ДТП толькопри отсутствии признаков уголовного преступления. В таком случаечеловеку грозит лишение права управления автомобилем на срок до полуторалет или административный арест до 15 суток.Пословам главы заместителя главы думского комитета по госстроительству изаконодательству Рафаэля Марданшина, эти изменения позволят избежатьдвойного наказания за одно и то же нарушение.Вопросытранспортной отрасли обсуждали в Госдуме накануне в ходе. Перед депутатами выступил глава МинтрансаРоссии Евгений Дитрих. Он отчитался перед нижней палатой о выполненииприоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" и о мерах пореализации нацпроекта в этой сфере.Чиновникотметил, что за прошедшие два года из федерального бюджета регионам нарешение дорожных проблем выделили более 60 миллиардов рублей. На этисредства приведены в порядок более 11 тысяч километров дорог и улиц,уложено 113 миллионов квадратных метров асфальто-бетонного покрытия.